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13:03, 28 июля 2023Бывший СССР

Российские военные захватили французский колесный танк

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС РФ захватили французский танк AMX-10 RC
Архивное фото

Архивное фото. Фото: davric / Wikimedia

Бойцы Российской армии на запорожском направлении захватили французский колесный танк AMX-10 RC, сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На запорожском направлении наши ребята захватили колесный танк AMX-10 RC в очень хорошем состоянии, он на ходу», — поделился Рогов.

15 июня обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал, что переданные Вооруженным силам Украины AMX-10 RC были бездарно использованы во время лобовой атаки и продержались в ней недолго.

Позже командир батальона украинской 37-й морской пехотной бригады заявил, что французские колесные танки хотя и обладают хорошим вооружением, непригодны для наступления.

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    Алевтина Запольская
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