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16:20, 2 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о недовольстве французской бронетехникой

El Mundo: украинские военные остались недовольны переданными Францией танками
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинские военные остались недовольны бронетехникой, которую стране передала Франция. По их мнению, танки AMX-10 RC не подходят для наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает газета El Mundo со ссылкой на украинского офицера.

«Они (AMX-10 RC — прим. «Ленты.ру») используются для огневой поддержки, поскольку имеют легкую броню. Вооружение у них хорошее, приборы наблюдения очень хорошие. Но, к сожалению, это легкая броня, что делает их непригодными (для наступления)», — заявил командир батальона 37-й морской пехотной бригады с позывным Спартанец.

Ранее стало известно, что Испания передаст Украине четыре танка Leopard и бронетранспортеры. До этого страна уже выделяла Киеву военную помощь.

При этом, по данным The Wall Street Journal, ВСУ перестали отправлять на штурм российских позиций западную бронетехнику, столкнувшись с жестким сопротивлением.

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