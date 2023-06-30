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13:34, 30 июня 2023Бывший СССР

ВСУ перестали отправлять западные танки на штурм позиций России

WSJ: ВСУ перестали использовать западные танки для штурма российских позиций

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали отправлять на штурм позиций России поставленные Западом танки. Об этом стало известно американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

Издание ссылается на слова украинских военных.

«Столкнувшись с жестким сопротивлением России первоначальному наземному наступлению (ВСУ — прим. "Ленты.ру") в начале этого месяца, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», — сказано в материале.

По данным журналистов, вместо прежней тактики украинская армия старается применять точечные удары.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отличие между армиями России и Украины. Он отметил, что российские военные никогда сознательно не выбирают гражданские объекты в качестве целей.

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    Варвара Кошечкина
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