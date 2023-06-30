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12:52, 30 июня 2023Бывший СССР

Лавров рассказал о различиях российской и украинской армий

Лавров: Российская армия не целится по гражданским объектам, в отличие от украинской
СюжетМинобороны:

Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Российская армия, в отличие от украинской, не целится по гражданским объектам. Слова министра передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наша армия никогда сознательно не выбирает в качестве целей гражданские объекты и никогда не стреляет просто так. Со стороны Украины мы видим уничтожение мирных целей», — рассказал Лавров.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов и артиллерии Шебекинский городской округ Белгородской области. По селу Новая Таволжанка прилетели 20 артиллерийских и 9 минометных снарядов.

29 июня украинская армия нанесла удар тремя ракетами по Кировскому району Донецка. Шрапнель и ромбовидные осколки, найденные на месте обстрелов, указали на то, что удар был нанесен из системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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    Алевтина Запольская
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