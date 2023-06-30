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10:29, 30 июня 2023Россия

ВСУ из минометов и артиллерии обстреляли Шебекинский округ Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка 20 артиллерийских и 9 минометных снарядов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 июня обстреляли из минометов и артиллерии Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Больше всего прилетов пришлось на село Новая Таволжанка: 20 артиллерийских и 9 минометных снарядов. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет. «В поселке Маслова Пристань сбит один беспилотник противника. В селе Середа зафиксировано четыре прилета — били из миномета», — написал Гладков.

Также пять снарядов было выпущено по хутору Панков. Пострадавших нет, но повредило забор частного домовладения и два автомобиля, добавил глава региона.

Утром 30 июня украинская сторона из минометов обстреляла автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области. Никто не пострадал, разрушений нет.

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    Евгения Куликова
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