ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

Shot: ВСУ обстреляли из минометов автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

МАПП «Нехотеевка» расположен в Белгородском районе приграничного российского региона. Атака по нему велась минами калибра 82 миллиметра, всего выпущено семь мин. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.

Днем ранее, 29 июня, ВСУ обстреляли из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 пропускной пункт «Шебекино».