Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:52, 30 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

Shot: ВСУ обстреляли из минометов автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

МАПП «Нехотеевка» расположен в Белгородском районе приграничного российского региона. Атака по нему велась минами калибра 82 миллиметра, всего выпущено семь мин. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.

Днем ранее, 29 июня, ВСУ обстреляли из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 пропускной пункт «Шебекино».

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Стукнули кулаком по столу: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Украина не получит приглашение о членстве

    Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе

    Россиянин выложил в интернет интимные фото сожительницы и попал под суд

    ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

    В России возникли проблемы с поставками бензина

    Роман Костомаров показал новое видео с интенсивной тренировкой в протезах

    Советнику Байдена по Ирану ограничили доступ к работе из-за подозрений Госдепа

    Пьяный россиянин домогался маленькой девочки и получил семь лет колонии

    Сексолог назвала способы повысить выносливость и сделать секс ярче

    В ЕС захотели начать переговоры о вступлении Украины в декабре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости