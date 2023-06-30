Система ПВО сбила беспилотник в граничащем с Украиной российском регионе

Shot: в Белгородской области над окраиной Масловой Пристани система ПВО сбила беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит на окраине населенного пункта Малая Пристань, который находится в 15 километрах от границы с Украиной.

Известно, что атака произошла в четверг, 29 июня. Никто не пострадал, о разрушениях не сообщается.

Ранее ВСУ обстреляли из минометов хутор Панков в Белгородской области. В результате обстрела осколками повреждены два автомобиля, пострадавших нет

В течение месяца Белгородскую область атаковали с территории Украины более 7800 раз. В регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.