Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Кировскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Кировскому району Донецка, погибли два мирных жителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Совместного центра контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Шрапнель и ромбовидные осколки, найденные на месте обстрелов, указали на то, что удар был нанесен из системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего ВСУ выпустили по Кировскому району три ракеты.

Два человека погибли на месте, указал собеседник агентства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель мирных жителей, а также рассказал о повреждении нескольких многоквартирных домов.

Кроме того, пострадали семь человек, в том числе пятеро детей.

Ранее в ДНР заявили, что при обстрелах ВСУ с 2014 года погибли почти 9 тысяч мирных граждан, 228 из которых дети. Пострадали более 12 тысяч гражданских лиц.