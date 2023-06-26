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21:08, 26 июня 2023Бывший СССР

В ДНР назвали число погибших при обстрелах ВСУ с 2014 года

В ДНР заявили, что при обстрелах ВСУ с 2014 года погибли почти 9 тысяч мирных граждан

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) с 2014 года из-за обстрелов украинских военных погибли почти 9 тысяч и были ранены более 12 тысяч гражданских лиц, заявила руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина. Об этом пишет ТАСС.

За этот период в республике погибли 8965 мирных граждан, 228 из которых дети. «С 2014 года в ДНР из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены 12505 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка», — назвали данные власти.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении пожилой жительницы поселка Зайцево из-за обстрела со стороны ВСУ. В результате атаки украинских военных были повреждены частные жилые дома.

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    Марина Совина
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