В ДНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Представительство Донецкой народной республики ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале сообщило о ранении пожилой жительницы поселка Зайцево из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Населенный пункт Зайцево, по улице Революционной, 179, ранена женщина 1945 года рождения», — сказано в сообщении.

Также в представительстве добавили, что в результате атаки украинских военных были повреждены частные жилые дома.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр признала трудности в наступлении ВСУ в Запорожской области. По ее словам, украинские части ведут ожесточенные бои и пытаются преодолеть минные поля. Она также заявила, что оценивать эффективность действий ВСУ километрами или количеством взятых населенных пунктов некорректно.