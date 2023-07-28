В Орловской области ФСБ задержала пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

В Орловской области ФСБ задержала россиянина, пытавшегося вступить в военизированное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ).Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, россиянин придерживался проукраинских взглядов, он обратился в СБУ и погранслужбу Украины, чтобы понять, как он может въехать в страну для участия в боевых действиях. Подразделение, в котором задержанный планировал служить, признано в России террористическим.

ФСБ возбудила дело по статье 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»). Силовики проводят обыски и другие оперативно-следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали перебежчика, воевавшего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции.