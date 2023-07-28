В Таганроге ввели режим ЧС после падения обломков украинской ракеты

Глава Таганрога: в городе ввели локальный режим ЧС после падения обломков ракеты

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в Таганроге после того, как в центре города упали обломки украинской ракеты. Об этом рассказал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, передает ТАСС.

«С 18:00 мск распоряжением администрации объявлен режим ЧС, он объявлен локально в районе там, где есть пострадавшие дома. Есть несколько жилых домов, здание художественного музея, которые пострадали и являются точкой основной, где произошел взрыв», — добавил Фатеев.

О ракетном ударе по Таганрогу 28 июля заявили в Минобороны России, сообщив, что системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город.

Ранее мэр города Андрей Фатеев рассказал о состоянии пострадавших после теракта, в основном оно оценивается как средней степени тяжести. Людей госпитализировали.