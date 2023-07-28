Секс с братом погубил знаменитого ламантина

Fox News: в США знаменитый ламантин ушел из жизни после брачной игры с братом

Знаменитого ламантина из США погубили брачные игры с собственным братом. Об этом сообщает Fox News.

38-летний ламантин Хью был одной из главных звезд океанариума Mote Aquarium, расположенного во Флориде. Сотрудники океанариума рассказали, что ламантин регулярно занимался сексом со своим братом Баффетом. В апреле он неожиданно ушел из жизни. Спустя несколько месяцев сотрудники океанариума обнародовали результаты расследования, согласно которым Хью получил серьезные травмы во время «интенсивной брачной игры с Баффетом».

Сотрудники Mote Aquarium отметили, что имитация спаривания между ламантинами-самцами является обычным поведением для этого вида, однако они никогда не видели, чтобы две особи делали это настолько агрессивно. В заявлении также сказано, что усиленное сексуальное поведение наблюдается у ламантинов в течение двух месяцев в году.

Ранее сообщалось, что помощники шерифа в штате Флорида спасли тонущего ламантина. Они два часа держали голову животного над водой, ожидая прибытия специалистов.