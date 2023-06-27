Полицейские два часа держали над водой голову тонущего ламантина

WFLA: в США сотрудники полиции два часа держали над водой голову истощенного ламантина

Помощники шерифа округа Пинеллас, штат Флорида, США, спасли тонущего ламантина. Об этом сообщает WFLA.

Согласно пресс-релизу офиса округа, сотруднице полиции Джилл Констант и ее напарнику поступил вызов о ламантине, попавшем в бедственное положение. Прибывшие на помощь офицеры обнаружили животное на поверхности воды. У него было затруднено дыхание. По словам полицейских, ламантин пытался зацепиться за камни, чтобы не утонуть.

Констант рассказала, что сразу сняла снаряжение и вместе с напарником залезла в воду. В течение двух часов помощники шерифа держали голову ламантина над водой, ожидая прибытия специалистов. Через некоторое время животное начало приходить в себя и принялось отбиваться от полицейских, барахтаясь в воде. Вскоре к истощенному ламантину приехали специалисты Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных Флориды.

По данным офиса шерифа, животное пострадало от цветения водорослей, которые вырабатывают токсины при цветении. Биологи комиссии заявили, что ламантин в скором времени полностью поправится.

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