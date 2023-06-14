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11:17, 14 июня 2023Из жизни

Огромная рыба целиком проглотила акулу на глазах у рыбаков

Daily Mirror: гигантская гуаса у побережья США целиком проглотила акулу

Огромная 227-килограммовая рыба целиком проглотила черноносую серую акулу на глазах у рыбаков в Атлантическом океане недалеко от американского города Гудленд, штат Флорида. Об этом сообщает Daily Mirror.

Капитан рыболовецкого судна Джон Броссард и его экипаж отправились на рыбалку недалеко от побережья. Рядом с их яхтой в ожидании улова начали кружить три гигантские гуасы. Когда рыбаки поймали очередную акулу, одна из рыб проглотила ее целиком и уплыла, порвав леску.

Капитан подчеркнул, что они рыбачили в местах, где водится множество разных хищников. «Здесь сразу и акулы, и аллигаторы, и крокодилы, и питоны, и дельфины с ламантинами», — пояснил он.

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После произошедшего американец задумался, заслуживают ли акулы своей устрашающей репутации. «Я думаю, иногда да, иногда нет. Но в большинстве случаев — нет», — заключил он.

Гуаса, или тигровый малоглазый групер, — крупная морская рыба из семейства каменных окуней. Как правило, представители этого вида живут среди рифов на глубине от 5 до 50 метров. Взрослые особи достигают 2,5 метра в длину и весят около 180 килограммов. Встречаются гуасы весом до 455 килограммов.

Черноносые серые акулы обитают в тропических и субтропических водах западной Атлантики и имеют веретенообразное тело с черным кончиком носа. Они питаются мелкой рыбой и головоногими. Эти акулы размножаются живорождением, причем самки могут приносить потомство ежегодно. Черноносые серые акулы не представляют опасности для человека и интересны лишь для коммерческого промысла и экотуризма.

Ранее сообщалось, что большая белая акула целиком проглотила морскую птицу на глазах у туристов у побережья австралийского города Порт-Линконльн, штат Южная Австралия. Акулы часто нападают на конкурентов, которые оказываются между ними и их добычей.

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    Алиса Дмитриева
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