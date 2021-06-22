Акула-людоед целиком проглотила буревестника и попала на видео

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, целиком проглотила морскую птицу на глазах у туристов у побережья австралийского города Порт-Линконльн, штат Южная Австралия. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Около 30 любителей острых ощущений занимались дайвингом в клетке, чтобы посмотреть на акул. Туристы обратили внимание, что их лодку начал преследовать буревестник. Птицу привлек хвост тунца, который пассажиры лодки бросили в воду, чтобы приманить акул.

На сделанной дайвером Беном Кесслером (Ben Kessler) записи видна большая белая акула, которая оказалась недовольна конкуренцией и попыталась прогнать птицу.

После того, как буревестник не понял намека и продолжил охотиться на рыбу, акула выпрыгнула из воды и целиком проглотила птицу, мгновенно убив ее. Очевидцы закричали.

«Все были шокированы и взволнованы зрелищем. Все произошло очень быстро», — сказал Кесслер. «Акула дважды оттолкнула птицу, она предупреждала ее», — пояснил он. Австралиец отметил, что акулы часто нападают на конкурентов, которые оказываются между ними и их добычей.

«Акулы очень территориальны, и все, что становится у них на пути, является их целью», — заявил Кесслер. По его словам, позже хищная рыба выплюнула буревестника.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.