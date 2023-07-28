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16:14, 28 июля 2023Среда обитания

Автогигант назвал переход на электромобили огромным испытанием

Глава Mercedes Каллениус рассказал о трудностях при переходе к нулевым выбросам

Фото: Chris Emil Janssen / imago-images.de / Globallookpress.com

Переход к нулевому выбросу углерода для автомобильной промышленности представляет огромное испытание, заявил CNBC главный исполнительный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус.

По его словам, в настоящее время автомобильные компании производят все больше электромобилей. Однако переход к нулевому выбросу Каллениус назвал «марафоном», а не «спринтом». «Надо признать, что мы находимся на восьмом или девятом километре этого пути», — сказал он.

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При этом глава автогиганта указал на важность сохранения тактической гибкости, имея в виду производство как автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и электрокаров.

Ранее Mercedes-Benz отчиталась о доходах за второй квартал 2023 года. Прибыль компании до вычета налогов выросла на восемь процентов и достигла пяти миллиардов евро (примерно 5,48 миллиарда долларов). Продажи электромобилей выросли до 61 211 штук (за тот же период 2022 года было продано 31 259 штук). Продажи гибридных машин составили 34 699 штук против 32 335 проданных за аналогичный период прошлого года.

В июне в Европе электрокары впервые обошли по популярности дизельные автомобили. Сильнее всего их продажи выросли в Нидерландах, Германии и Франции. При этом самыми популярными остались машины с бензиновым двигателем, на втором месте расположились гибридные машины.

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    Мария Черкасова
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