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22:41, 28 июля 2023Россия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

В Минздраве сообщили, что в результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек

Фото: РИА Новости

В результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек, 10 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

По данным ведомства, состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Отмечается, что еще шести жителям помощь была оказана амбулаторно.

Ранее 28 июля Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позже губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе.

В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. «Есть несколько жилых домов, здание художественного музея, которые пострадали и являются точкой основной, где произошел взрыв», — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

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    Марина Совина
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