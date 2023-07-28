Российский фотограф снял на видео бегущих за дроном белых медведей

Бегущих за дроном любопытных белых медведей сняли на видео у российского атомного ледокола «50 лет Победы». Ролик опубликовал фотограф Вадим Махоров в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Все они себя вели по-разному, кто-то боялся и убегал от ледокола, с ними мы не взаимодействовали, а кто-то наоборот, интересовался моим дроном и бегал за ним, вот такие и попали в кадр», — рассказал Махоров.

На записи видно, как один из белых медведей встает на задние лапы, увидев дрон фотографа. Хищник бежит за камерой, подпрыгивает, карабкается по льдинам и плывет по воде, глядя в объектив, а затем катается по сугробам и трется спиной о снежные глыбы.

Видео было снято во время путешествия из Мурманска на Северный полюс. Фотограф провел на атомном ледоколе 11 дней, за это время судно преодолело 4600 километров.

Ранее белого медведя встретили у российского атомного ледокола «Вайгач». Зверя сняли на видео во время буксировки другого судна в Енисейском заливе.