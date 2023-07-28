Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:52, 28 июля 2023Из жизни

Мать тайно от дочери потратила все ее накопления за 12 лет

На Тайване мать потратила все заработанные дочерью за 12 лет деньги

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Жительница Тайваня за 12 лет тайно потратила накопления дочери и лишила ее практически всех заработанных денег. Об этом сообщает India Times.

Женщина рассказала свою историю в соцсетях. По ее словам, мать убедила доверить ей свои деньги. «Если ты позволишь мне сейчас управлять твоими деньгами, ты поблагодаришь меня в будущем», — подчеркнула она. Начиная со дня выпуска из университета она ежемесячно отдавала матери практически все свои доходы, которые составляли 24 тысячи тайваньских долларов (69,6 тысячи рублей). Дочь оставляла себе всего 4,5 тысячи тайваньских долларов (13 тысяч рублей) на основные расходы.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Несмотря на уверения в том, что дочь всегда сможет обратиться к ней при необходимости, когда она действительно просила перевести ей деньги, мать отказывала ей. Женщина рассказала, что однажды хотела сделать химическую завивку и попросила мать снять со счета три тысячи тайваньских долларов (8,7 тысячи рублей), но та упрекнула ее в расточительстве. Даже когда у дочери не было денег на еду, она стеснялась обратиться к матери за дополнительными средствами, опасаясь ее гнева.

Через 12 лет, по подсчетам автора поста, на счету родительницы должно было быть 2,66 миллиона тайваньских долларов (7,7 миллиона рублей). Однако, когда девушка собралась выходить замуж и получила банковскую книжку матери, оказалось, что на счету осталось всего 50 тысяч тайваньских долларов (145 тысяч рублей). Несмотря на это открытие, она не стала упрекать мать в трате денег.

Теперь автор поста управляет своими деньгами сама, так как у нее есть ипотека, кредиты и дети. Она больше не отчитывается перед матерью о своих доходах.

Ранее сообщалось, что 13-летняя ученица средней школы из провинции Хэнань, Китай, лишила семью сбережений, потратив 430 тысяч юаней (5,4 миллиона рублей) на мобильные игры. Мать девочки по фамилии Ван рассказала, что узнала о поступках дочери только после замечания учительницы.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство раскрыло детали электронного реестра повесток

    На Украине заявили о потере почти дюжины Leopard 2

    Силовики наведались в бойцовский клуб в Москве в поисках экстремистов

    Песков оценил работу системы ПВО при ракетной атаке на Ростовскую область

    В кабмине анонсировали уведомления о повестках через «Госуслуги»

    Путин улыбнулся после слов скучающего по СССР африканского лидера

    Актриса Блейк Лайвли показала фигуру спустя четыре месяца после родов

    Россиянка описала посадку самолета среди сверкающих молний и сняла ее на видео

    СК возбудил дело о теракте после ракетного удара Украины по Таганрогу

    Представлен комплекс РЭБ для МиГ-29

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости