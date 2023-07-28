Мать тайно от дочери потратила все ее накопления за 12 лет

На Тайване мать потратила все заработанные дочерью за 12 лет деньги

Жительница Тайваня за 12 лет тайно потратила накопления дочери и лишила ее практически всех заработанных денег. Об этом сообщает India Times.

Женщина рассказала свою историю в соцсетях. По ее словам, мать убедила доверить ей свои деньги. «Если ты позволишь мне сейчас управлять твоими деньгами, ты поблагодаришь меня в будущем», — подчеркнула она. Начиная со дня выпуска из университета она ежемесячно отдавала матери практически все свои доходы, которые составляли 24 тысячи тайваньских долларов (69,6 тысячи рублей). Дочь оставляла себе всего 4,5 тысячи тайваньских долларов (13 тысяч рублей) на основные расходы.

Несмотря на уверения в том, что дочь всегда сможет обратиться к ней при необходимости, когда она действительно просила перевести ей деньги, мать отказывала ей. Женщина рассказала, что однажды хотела сделать химическую завивку и попросила мать снять со счета три тысячи тайваньских долларов (8,7 тысячи рублей), но та упрекнула ее в расточительстве. Даже когда у дочери не было денег на еду, она стеснялась обратиться к матери за дополнительными средствами, опасаясь ее гнева.

Через 12 лет, по подсчетам автора поста, на счету родительницы должно было быть 2,66 миллиона тайваньских долларов (7,7 миллиона рублей). Однако, когда девушка собралась выходить замуж и получила банковскую книжку матери, оказалось, что на счету осталось всего 50 тысяч тайваньских долларов (145 тысяч рублей). Несмотря на это открытие, она не стала упрекать мать в трате денег.

Теперь автор поста управляет своими деньгами сама, так как у нее есть ипотека, кредиты и дети. Она больше не отчитывается перед матерью о своих доходах.

Ранее сообщалось, что 13-летняя ученица средней школы из провинции Хэнань, Китай, лишила семью сбережений, потратив 430 тысяч юаней (5,4 миллиона рублей) на мобильные игры. Мать девочки по фамилии Ван рассказала, что узнала о поступках дочери только после замечания учительницы.

