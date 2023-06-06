Девочка потратила миллионы рублей на мобильные игры и лишила семью сбережений

SCMP: в Китае девочка потратила 430 тысяч юаней матери на мобильные игры

13-летняя ученица средней школы из провинции Хэнань, Китай, лишила семью сбережений, потратив 430 тысяч юаней (4,9 миллиона рублей) на мобильные игры. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Мать девочки по фамилии Ван рассказала, что узнала о поступках дочери только после замечания учительницы. Преподавательница заявила, что ученица проводит много времени в телефоне в школе, и предположила, что она пристрастилась к платным онлайн-играм. Когда Ван проверила баланс своего банковского счета, то обнаружила, что на нем осталось всего 0,5 юаня.

Когда отец спросил дочь, куда пропали деньги, она призналась, что потратила 120 тысяч юаней на покупку приложений, 210 тысяч юаней на внутриигровые покупки, а также 100 тысяч юаней на покупку игр для по меньшей мере 10 своих одноклассников. «Когда они попросили меня купить им игры, я купила, несмотря на нежелание», — рассказывает подросток.

Девочка утверждает, что не знала, какую ценность представляют деньги. Поэтому когда она нашла банковскую карту матери, то привязала ее к своему смартфону и расплачивалась ей в течение четырех месяцев, пока средства не закончились. Она также вспомнила, что мать назвала ей пин-код от карты на случай, если ей понадобятся деньги, когда родителей не будет рядом.

Ученица призналась, что ее пугали просьбы одноклассников купить игры на ее деньги, однако она боялась обращаться за помощью к учителям. «Мои родители узнали бы и разозлились», — утверждает девочка. Ван отметила, что дочь удаляла все сообщения о транзакциях со своего телефона, поэтому она долгое время не знала ее тратах.

Многие пользователи обвинили девочку в расточительстве, утверждая, что она знала, откуда берутся деньги, но просто боялась признаться в своих поступках. «В этом виноваты только родители», — заявляет один человек в сети.

Ранее сообщалось, что 25-летняя Дианна Феррейра, бывшая сотрудница полиции из США, потратила деньги с банковских карт покойника на бензин и еду и лишилась работы. Она оплатила картами мужчины еду в ресторане быстрого питания, номер в отеле и бензин на заправке.

