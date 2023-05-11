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18:40, 11 мая 2023Из жизни

Сотрудница полиции потратила деньги с карт покойника на еду и номер в отеле

WOFL: в США сотрудница полиции потратила 450 долларов с карт покойника на бензин и еду

Фото: Kris Atomic / Unsplash

25-летняя Дианна Феррейра, бывшая сотрудница полиции из штата Флорида, США, потратила деньги с банковских карт умершего мужчины на бензин и еду и лишилась работы. Об этом сообщает WOFL.

Третьего апреля Феррейра, работавшая на тот момент в полиции города Сент-Клауд, приехала на вызов к мужчине, который ранее позвонил в службу спасения и заявил, что не может дышать. Прибывшая в дом сотрудница полиции обнаружила, что мужчина находится без сознания. Он умер на следующий день.

Спустя почти две недели, 14 апреля, жена погибшего обратилась в полицию, заметив, что с его банковских карт списываются деньги. Она сообщила, что с 4 апреля кто-то оплачивал его картами еду в ресторане быстрого питания, номер в отеле и бензин на заправке. В общей сложности со счета покойника пропало около 450 долларов (33,8 тысячи рублей).

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Сотрудникам правоохранительных органов удалось определить автомобиль, который был заправлен на средства погибшего. Машина принадлежала Феррейре. Девушку уволили и арестовали. В ходе допроса она призналась, что сфотографировала данные карт мужчины, когда находилась в его доме, а затем потратила его деньги. Отмечается, что две транзакции, проведенные на заправке и в салоне красоты, были отменены.

Как сообщает начальник Феррейры, она работала в полиции Сент-Клауда с 2022 года. За это время она ни разу не получала дисциплинарных взысканий. «Я приношу самые искренние извинения жертве этого инцидента. Этот отдел и его сотрудники соответствуют самым высоким стандартам и ожиданиям жителей города, и сохранение доверия общественности имеет первостепенное значение», — говорит начальник полиции.

Ранее сообщалось, что бухгалтер городской администрации Уилксвилля, США, украл из бюджета около 310 тысяч долларов. Деньги он потратил среди прочего на сов, джакузи и антилоп.

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Алиса Удовик
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