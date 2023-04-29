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15:22, 29 апреля 2023Из жизни

Городской чиновник потратил бюджетные средства на джакузи и сов с антилопами

Бухгалтер из США украл бюджетные деньги и потратил их на сов, антилоп и джакузи

Фото: Ohio Department of Rehabilitation and Corrections

Бухгалтер городской администрации Уилксвилля, США, украл из бюджета около 310 тысяч долларов (примерно 25 миллионов рублей). Как сообщает ABC 6, деньги он потратил среди прочего на сов, джакузи и антилоп.

Сирила С. Вьерстру приговорили к тюремному заключению сроком почти на пять лет за хищение бюджетных средств и использование служебного положения в целях незаконной деятельности.

На украденные деньги чиновник совершал странные покупки. В ходе судебных заседаний их список был оглашен публично. Среди прочего в нем оказались пять ванн-джакузи, две снежные совы, доставленные в Огайо из Великобритании, антилопа гну, гольф-карт и большая газонокосилка. Предположительно, животных Вьерстра покупал для своего личного зоопарка.

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Дело против Вьерстры возбудили после того, как на его счетах в 2020 году начали фиксировать подозрительные транзакции. Часть из них делалась от имени центра дикой природы «Юнион Ридж», которым, согласно документам, владел сам Вьерстра.

Следователи пришли к выводу, что мужчина собирался создать зоопарк и начать гостиничный бизнес у себя дома.

Ранее сообщалось о женщине из Техаса, которая украла из зоопарка яйцо и вырастила на заднем дворе двухметрового аллигатора. Правоохранители случайно обнаружили хищника и изъяли его.

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Антонина Черташ
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