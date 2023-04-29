Городской чиновник потратил бюджетные средства на джакузи и сов с антилопами

Бухгалтер из США украл бюджетные деньги и потратил их на сов, антилоп и джакузи

Бухгалтер городской администрации Уилксвилля, США, украл из бюджета около 310 тысяч долларов (примерно 25 миллионов рублей). Как сообщает ABC 6, деньги он потратил среди прочего на сов, джакузи и антилоп.

Сирила С. Вьерстру приговорили к тюремному заключению сроком почти на пять лет за хищение бюджетных средств и использование служебного положения в целях незаконной деятельности.

На украденные деньги чиновник совершал странные покупки. В ходе судебных заседаний их список был оглашен публично. Среди прочего в нем оказались пять ванн-джакузи, две снежные совы, доставленные в Огайо из Великобритании, антилопа гну, гольф-карт и большая газонокосилка. Предположительно, животных Вьерстра покупал для своего личного зоопарка.

Дело против Вьерстры возбудили после того, как на его счетах в 2020 году начали фиксировать подозрительные транзакции. Часть из них делалась от имени центра дикой природы «Юнион Ридж», которым, согласно документам, владел сам Вьерстра.

Следователи пришли к выводу, что мужчина собирался создать зоопарк и начать гостиничный бизнес у себя дома.

Ранее сообщалось о женщине из Техаса, которая украла из зоопарка яйцо и вырастила на заднем дворе двухметрового аллигатора. Правоохранители случайно обнаружили хищника и изъяли его.

