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23:35, 28 июля 2023Россия

Российский военный оценил переданную ВСУ технику НАТО

Командир подразделения ВС России: переданная ВСУ техника НАТО не имеет защиты

Фото: Stringer / Reuters

Командир подразделения разведки Вооруженных сил России с позывным Шума сообщил, что техника, которую НАТО передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) не имеет защиты, аналогичной той, которая используется в танках Т-90. Об этом сообщает РИА Новости.

«Техника легко пробивается. Наблюдал работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно — танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет», — сказал он.

Ранее в Североатлантическом альянсе признали шанс остановить наступление Вооруженных сил Украины. Если власти России отдадут приказ стотысячной ударной группе военных контратаковать украинскую армию на востоке, то это остановит их наступление на линии соприкосновения, заявил отставной офицер альянса Ставрос Атламазоглу.

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    Марина Совина
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