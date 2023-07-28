Российский военный оценил переданную ВСУ технику НАТО

Командир подразделения ВС России: переданная ВСУ техника НАТО не имеет защиты

Командир подразделения разведки Вооруженных сил России с позывным Шума сообщил, что техника, которую НАТО передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) не имеет защиты, аналогичной той, которая используется в танках Т-90. Об этом сообщает РИА Новости.

«Техника легко пробивается. Наблюдал работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно — танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет», — сказал он.

Ранее в Североатлантическом альянсе признали шанс остановить наступление Вооруженных сил Украины. Если власти России отдадут приказ стотысячной ударной группе военных контратаковать украинскую армию на востоке, то это остановит их наступление на линии соприкосновения, заявил отставной офицер альянса Ставрос Атламазоглу.