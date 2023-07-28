Губернатор предупредил жителей Севастополя об учениях с ночными стрельбами

Губернатор Развожаев: в Севастополе проводятся учения с ночными стрельбами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города об учениях с ночными стрельбами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На полигоне в районе Казачьей бухты проводятся мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами», — сообщил губернатор. Он заверил, что в городе обстановка спокойная, и призвал доверять только официальным источникам информации.