Путин заявил об отказе США и Украины от переговоров с Россией

Путин заявил, что США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией

США, Североатлантический альянс (НАТО) и Украина отказываются от переговоров с Россией. Об этом в ходе саммита Россия — Африка заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что Москва не может навязывать другим блокам и странам свою волю в отношении переговоров. Также Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к переговорному процессу.

«Мы неоднократно говорили, и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам, но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и с той стороной», — подытожил российский лидер.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о заморозке переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.