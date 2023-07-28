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13:56, 28 июля 2023Россия

Путин заявил об отказе США и Украины от переговоров с Россией

Путин заявил, что США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pavel Bednyakov / РИА Новости

США, Североатлантический альянс (НАТО) и Украина отказываются от переговоров с Россией. Об этом в ходе саммита Россия — Африка заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что Москва не может навязывать другим блокам и странам свою волю в отношении переговоров. Также Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к переговорному процессу.

«Мы неоднократно говорили, и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам, но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и с той стороной», — подытожил российский лидер.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о заморозке переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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    Марк Леонов
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