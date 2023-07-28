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07:53, 28 июля 2023Россия

Российский суши-бар временно закрыли из-за массового отравления

Кафе «Суши Даром» в Тамбове закрыли из-за отравления 25 человек

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Работу суши-бара «Суши рядом» в Тамбове приостановили из-за массового отравления посетителей. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по российскому региону.

По информации федеральной службы, у посетителей закрытого кафе выявили острую кишечную инфекцию —они заказывали в заведении пиццу, лапшу и суши. Роспотребнадзор начал расследование.

«При проведении осмотра помещений указанного предприятия выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Пробы имеющегося в наличии ассортимента готовой продукции, используемое сырье и полуфабрикаты, смывы отправлены на лабораторные исследования», — говорится в сообщении службы по надзору.

Ранее в Екатеринбурге четыре человека заразились сальмонеллезом после того, как поели с одном из суши-маркетов города. После проверки места, где готовились блюда суши-маркета, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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    Анастасия Шейкина
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