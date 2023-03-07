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16:23, 7 марта 2023Россия

Четверо россиян заразились сальмонеллезом в суши-маркете

В Екатеринбурге четверо россиян заразились сальмонеллезом в суши-маркете

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Екатеринбурге четыре человека заразились сальмонеллезом после того, как поели с одном из суши-маркетов города. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Там указывается, что после случившегося троих человек госпитализировали, среди пострадавших есть один ребенок. Данных об их состоянии нет. По сообщению федеральной службы, после проверки места, где готовились блюда суши-маркета, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«В рамках расследования проведен отбор проб готовой продукции, сырья, смывов, воды, дезсредств, биологический материал у сотрудников. В пробах продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Часть проб находится в работе», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ранее в Железногорске Красноярского края дети массово отравились в столовой лицея — всего после еды за помощью к медикам обратился 41 несовершеннолетний. У 15 из них выявили сальмонеллез.

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Анастасия Шейкина
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