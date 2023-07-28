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05:22, 28 июля 2023Мир

Корабли России и Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

Корабли ВМФ РФ и ВМС КНР начали совместное патрулирование в Тихом океане

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Корабли Военно-морского флота России (ВМФ РФ) и военно-морских сил Китая (ВМС КНР) начали совместное патрулирование в Тихом океане. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ), передает РИА Новости.

Отмечается, что корабли вышли из из Владивостока в акватории залива Петра Великого, после чего сформированный отряд начал движение по ранее согласованному маршруту. В патрулировании участвуют российские большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Алдар Цыденжапов», средний морской танкер «Печенга», а также китайские эскадренные миноносцы «Гуйян», «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин», «Жичжао» и корабль комплексного снабжения «Тайху».

В ходе патрулирования российские и китайские моряки отработают плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу, а также будут решать противолодочные задачи и проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли.

Совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023» прошли в Японском море с 20 по 23 июля. Основная цель учений — укрепление военно-морского сотрудничества между странами и поддержка мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    Марина Совина
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