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13:19, 20 июля 2023Россия

Названа цель совместных военных учений России и Китая

Политолог Коньков: у РФ и КНР есть потребность в учениях из-за нестабильности в регионе

Фото: Отдел информационного обеспечения флота Тихоокеанского флота / ТАСС

У России и Китая есть потребность в совместных учениях из-за нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил цель военно-морской подготовки двух стран.

«Между Россией и Китаем совершенствуются различные направления взаимодействия. Военное направление особенно активизировалось после недавнего визита в Москву министра обороны КНР. Учения — это самая заметная часть сотрудничества, которое будет лишь укрепляться», — заявил политолог.

Коньков объяснил, что потребность в совместных учениях возникла у России и Китая из-за ряда причин: начиная с того, что страны являются соседями, заканчивая тем, что это соседство в нестабильном регионе.

«Азиатско-Тихоокеанский регион все более милитаризируется. Буквально недавно даже в НАТО, которое не имеет никакого отношения к Тихому океану, заявили, что хотят открыть в Японии свое отделение и разного рода форматы присутствия в регионе. Поэтому есть много предпосылок и причины для совместного учения России и Китая. Это вполне предсказуемое явление», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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13 июля 2023

Ранее в Японском море стартовали совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023». Они будут проходить с 20 по 23 июля. Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между странами и поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

12 июля Китай направил наибольшее за последние месяцы число боевых самолетов в «чувствительные районы» вокруг Тайваня. Такой шаг последовал за визитами на остров законодателей США и Канады.

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    Алена Шевченко
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