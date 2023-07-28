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04:41, 28 июля 2023Мир

Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил военный парад в Северной Корее

Фото: ЦТАК

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил военный парад в Северной Корее, посвященный годовщине окончания Корейской войны 27 июля 1953 года. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Российская делегация наблюдала за проходом по центральной площади Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет. Вместе с Шойгу на параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, а также член Политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на встрече с Шойгу показал новейшие образцы вооружений страны, включая баллистические ракеты, бронетехнику и танки, а также беспилотники. На баннерах двух представленных на выставке дронов, внешне схожих с американскими RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, были размещены фотографии аппаратов в полете, означающие, что северокорейские военные уже провели их испытания.

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    Марина Совина
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