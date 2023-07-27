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07:34, 27 июля 2023Мир

Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники

Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники, внешне схожие с американскими

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу показал новые северокорейские дроны. Отмечается, что их внешний вид похож на американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает РИА Новости.

На выставке вооружений и техники в Пхеньяне Ким Чен Ын продемонстрировал Шойгу новейшие образцы вооружений страны, включая баллистические ракеты, танки, а также бронетехнику. На баннерах двух представленных на выставке дронов, внешне схожих с американскими RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, были размещены фотографии аппаратов в полете, означающие, что военные КНДР уже провели их испытания.

Ранее стало известно, что Шойгу в ходе встречи с Ким Чен Ыном передал ему личное послание от президента РФ Владимира Путина. Глава Северной Кореи, в свою очередь, выразил благодарность за переданное послание.

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    Марина Совина
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