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03:54, 27 июля 2023Мир

Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

Глава Минобороны Шойгу на встрече в Пхеньяне передал Ким Чен Ыну личное послание от Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министр оборроны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном передал ему личное послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын выразил благодарность за переданное послание. Российская делегация прибыла в Пхеньян по случаю 70-летия окончания войны в Корее.

Ранее глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что действия США неспособны помешать воле российских военных на Украине, защищающих суверенитет своей страны. Дипломат также оценила решение американской стороны о передаче кассетных боеприпасов Киеву, назвав это преступным актом.

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    Марина Совина
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