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14:08, 11 июля 2023Мир

В КНДР оценили отправку США кассетных боеприпасов Украине

Глава МИД КНДР назвала преступным актом решение США отправить кассетные боеприпасы Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение США об отправке кассетных боеприпасов Украине является преступным актом. Об этом заявила глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, передает Reuters.

«Я решительно осуждаю решение США о предоставлении Украине оружия массового поражения как опасный преступный акт, поскольку они пытаются ввергнуть мир в новую беду, и решительно требую, чтобы оно было немедленно отозвано», — сказала дипломат.

По словам министра, признание президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что отправка была трудным решением, указывает на его понимание катастрофических последствий применения данного типа вооружений.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны наступать и обороняться и даже удерживать свои позиции без помощи в виде поставок кассетных боеприпасов. «В отсутствие поставок кассетных боеприпасов калибра 155 миллиметров, у Украины не будет достаточно артиллерийских снарядов не только для осуществления контрнаступления, но, возможно, и для удержания нынешних позиций», — сказал он на брифинге.

По словам Салливана, решение Белого дома о поставке кассетных боеприпасов Киеву мотивировано тем, что запасы иных типов боеприпасов, которые США и союзники поставляют Украине, истощились.

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    Виктория Кондратьева
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