Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Министр обороны России Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Глава Минобороны России возглавил российскую военную делегацию, прибывшую в столицу Северной Кореи по случаю 70-летия окончания войны в Корее.

Агентство отметило, что встреча Шойгу с Ким Чен Ыном послужит дальнейшему углублению связей между двумя странами.

Ранее стало известно, что Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом в ходе официального визита в КНДР. Он также выразил надежду, что переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия с Северной Кореей в сфере обороны.