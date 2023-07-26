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12:05, 26 июля 2023Мир

В Пхеньяне прошли переговоры Шойгу с министром обороны Северной Кореи

Министр обороны России Шойгу провел переговоры с коллегой из КНДР Кан Сун Намом

Фото: KCNA / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом в ходе официального визита в КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

«Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях», — заявил министр.

Шойгу также выразил надежду, что переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия с Северной Кореей в сфере обороны.

О визите Сергея Шойгу в КНДР сообщалось ранее. Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в освободительной войне 1950--1953 годов.

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    Виктория Кондратьева
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