В Пхеньяне прошли переговоры Шойгу с министром обороны Северной Кореи

Министр обороны России Шойгу провел переговоры с коллегой из КНДР Кан Сун Намом

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом в ходе официального визита в КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

«Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях», — заявил министр.

Шойгу также выразил надежду, что переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия с Северной Кореей в сфере обороны.

О визите Сергея Шойгу в КНДР сообщалось ранее. Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в освободительной войне 1950--1953 годов.