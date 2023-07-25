Шойгу прибыл в Северную Корею

Министр обороны России Шойгу прибыл с делегацией ведомства в Северную Корею

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с делегацией ведомства в Северную Корею. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В международном аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства.

По данным военного ведомства, делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов. «Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — добавили в министерстве.

Визит Шойгу в КНДР был анонсирован ранее.

Ранее глава Минприроды, сопредседатель межправительственной комиссии РФ-КНДР Александр Козлов заявил, что Россия собирается начать поставки зерновых в Северную Корею в 2023 году.