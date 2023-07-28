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18:55, 28 июля 2023Путешествия

Туристам раскрыли действенные способы избежать уличной кражи в отпуске

Reddit: туристам посоветовали носить деньги в поясной сумке во избежание кражи

Фото: Alessia Cocconi / Unsplash

Туристам раскрыли несколько действенных способов, которые помогут избежать уличных краж во время отпуска. Советы опубликованы на форуме Reddit, на них обратило внимание издание Express.

Так, путешественникам порекомендовали носить деньги в поясной сумке под одеждой, чтобы карманникам было трудно их обнаружить и украсть. Кроме того, пользователи форума отметили, что туристы часто становятся легкой добычей мошенников, когда они «выглядят беспомощными» в отпуске.

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«Я заметил, что мошенники часто не обращают на вас внимания, если вы не выглядите, как турист. Для этого нужно ходить быстро и смотреть прямо перед собой с нейтральным или негативным выражением лица», — пояснил комментатор с ником HobbitFoot.

Другой пользователь форума посоветовал туристам никогда не показывать, что они сбились с пути. «Даже если вы совсем заблудились, идите целенаправленно на скамейку в парке, в тихий уголок или кафе. Затем возьмите телефон, как если бы вы получили сообщение две минуты назад», — рассказал он, добавив, что беспомощные люди в городах часто привлекают внимание злоумышленников.

Ранее бортпроводник посоветовал туристам прятать ценные вещи в пустой пакет из-под чипсов, чтобы избежать кражи в номере отеля. Сотрудник неназванной иностранной авиакомпании Мигель Муньос (Miguel Muñoz) рассказал, что еще один простой способ уберечь ценности от воров, — спрятать их в бесплатные туалетные принадлежности в номере.

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    Марина Черняк
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