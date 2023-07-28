Туристам раскрыли действенные способы избежать уличной кражи в отпуске

Reddit: туристам посоветовали носить деньги в поясной сумке во избежание кражи

Туристам раскрыли несколько действенных способов, которые помогут избежать уличных краж во время отпуска. Советы опубликованы на форуме Reddit, на них обратило внимание издание Express.

Так, путешественникам порекомендовали носить деньги в поясной сумке под одеждой, чтобы карманникам было трудно их обнаружить и украсть. Кроме того, пользователи форума отметили, что туристы часто становятся легкой добычей мошенников, когда они «выглядят беспомощными» в отпуске.

«Я заметил, что мошенники часто не обращают на вас внимания, если вы не выглядите, как турист. Для этого нужно ходить быстро и смотреть прямо перед собой с нейтральным или негативным выражением лица», — пояснил комментатор с ником HobbitFoot.

Другой пользователь форума посоветовал туристам никогда не показывать, что они сбились с пути. «Даже если вы совсем заблудились, идите целенаправленно на скамейку в парке, в тихий уголок или кафе. Затем возьмите телефон, как если бы вы получили сообщение две минуты назад», — рассказал он, добавив, что беспомощные люди в городах часто привлекают внимание злоумышленников.

Ранее бортпроводник посоветовал туристам прятать ценные вещи в пустой пакет из-под чипсов, чтобы избежать кражи в номере отеля. Сотрудник неназванной иностранной авиакомпании Мигель Муньос (Miguel Muñoz) рассказал, что еще один простой способ уберечь ценности от воров, — спрятать их в бесплатные туалетные принадлежности в номере.

