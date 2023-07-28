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20:14, 28 июля 2023Путешествия

Россиянка описала посадку самолета среди сверкающих молний и сняла ее на видео

Россиянка сняла на видео посадку самолета среди сверкающих молний в Москве

Россиянка сняла на видео посадку самолета среди сверкающих молний, сильного ливня и грозы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что самолет летел ночью из Санкт-Петербурга в Москву. Из-за непогоды воздушное судно не смогло приземлиться во Внуково, и его перенаправили в Шереметьево.

«Мы попали в грозу, нас швыряло из стороны в сторону, молнии сверкали со всех сторон. Потом мощно тряхнуло, было ощущение, что мы остановились на полном ходу, а потом мы рухнули вниз, вскрикнул весь самолет. Во Внуково нас не посадили, отправили в Шереметьево, кружили-летали два часа. Сели. Аплодировали экипажу искренне», — так описала свой опыт пассажирка.

По словам туристки, им пришлось сидеть в самолете два часа. После этого пассажиров спросили, хочет ли кто-то из них улететь во Внуково, согласился лишь один человек.

Ранее в Великобритании в находящийся в небе самолет попала молния. Момент смогли запечатлеть на видеорегистратор. После этого воздушное судно смогло продолжить полет в обычном режиме и приземлилось в пункте назначения по расписанию.

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    Марина Черняк
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