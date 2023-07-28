Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:26, 28 июля 2023Путешествия

13 летевших в Сочи пассажирских самолетов сменили курс и сели в другом месте

13 летевших в Сочи самолетов сели в Минеральных Водах из-за непогоды

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Летевшие в Сочи 13 пассажирских самолетов резко сменили курс и сели в другом месте из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале сочинской воздушной гавани.

«В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта (усиление ветра) на 10:30 экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Таким образом, лайнеры совершили вынужденную посадку в Минеральных Водах. Также отмечается, что в рамках превентивных мер для минимизации влияния непогоды на производственные процессы в сочинском аэропорту действует оперативный штаб.

«Усилены все службы, при необходимости будет выведен дополнительный персонал. Выставляются кулеры в зонах ожидания», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в июле стало известно, что пляжи в Сочи, расположенные вдоль центральной набережной «Маяк», закрыты для купания из-за непогоды. В зонах отдыха были подняты флаги красного цвета, а вход к ним перекрыт сигнальными лентами, шезлонги и зонты собраны.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили списание долгов Африке

    В Африке рассказали об уроне от приостановки Россией зерновой сделки

    Российские войска нанесли удар по пункту управления группировки ВСУ «Соледар»

    Жителей Узбекистана призвали отказаться от разбрасывания денег на свадьбах

    Названа главная причина возникновения рака у молодых людей

    Жена известного ведущего рассказала об отношениях с его детьми от другого брака

    РВИО опубликовало текст заявления Гитлера о планах геноцида славян

    Российские войска продолжили успешное наступление на краснолиманском направлении

    ВСУ попытались прорвать российскую оборону на южнодонецком направлении

    Минобороны рассказало о наступлении российских войск на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости