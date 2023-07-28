13 летевших в Сочи пассажирских самолетов сменили курс и сели в другом месте
Летевшие в Сочи 13 пассажирских самолетов резко сменили курс и сели в другом месте из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале сочинской воздушной гавани.
«В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта (усиление ветра) на 10:30 экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром», — говорится в сообщении.
Таким образом, лайнеры совершили вынужденную посадку в Минеральных Водах. Также отмечается, что в рамках превентивных мер для минимизации влияния непогоды на производственные процессы в сочинском аэропорту действует оперативный штаб.
«Усилены все службы, при необходимости будет выведен дополнительный персонал. Выставляются кулеры в зонах ожидания», — добавили в пресс-службе аэропорта.
Ранее в июле стало известно, что пляжи в Сочи, расположенные вдоль центральной набережной «Маяк», закрыты для купания из-за непогоды. В зонах отдыха были подняты флаги красного цвета, а вход к ним перекрыт сигнальными лентами, шезлонги и зонты собраны.