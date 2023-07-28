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10:21, 28 июля 2023Путешествия

Россиянам сообщили о закрытии пляжей Сочи для купания

Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Пляжи в Сочи, расположенные вдоль центральной набережной «Маяк», закрыты для купания из-за непогоды. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Так, в зонах отдыха подняты флаги красного цвета, а вход к ним перекрыт сигнальными лентами, шезлонги и зонты собраны.

Местные спасатели призывают россиян покинуть пляжи. Также отмечается, что в популярном курортном городе ветер и пасмурная погода.

Ранее в июле стало известно, спрос и цены на туры в Сочи практически не изменились после потопа, отказы также практически отсутствуют. Ни туристическая, ни логистическая инфраструктуры критически не нарушены. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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    Фариза Бацазова
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