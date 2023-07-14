Спрос на туры в Сочи после потопа оценили

Эксперт по туризму Барзыкин: россияне не стали отказываться от туров в Сочи из-за потопа

Спрос и цены на туры в Сочи практически не изменились после потопа, отказы также практически отсутствуют. Ни туристическая, ни логистическая инфраструктуры критически не нарушены. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Не поменялись ни цены, ни спрос. Со вчерашнего дня все пляжи открыты, их здесь 170. Дело в том, что стихия в большей степени затронула Абхазию, Адлерский, Хостинский и Туапсинский районы. Центр практически не пострадал. С позавчерашнего дня светит солнце, дождя нет, люди купаются в море», — рассказал Барзыкин.

Он напомнил, что только в один день из-за непогоды аэропорт Сочи не принял 19 рейсов, все остальные прилетали и вылетали по расписанию. РЖД также не прекращали работу, автомобильные дороги находятся в адекватном состоянии.

«Возвратов практически не было, выселений тоже. Единственное — в Сириусе и Абхазии туристов отселяли с первых этажей, потому что их подтапливало. По большей части пострадал именно частный сектор, туристическая инфраструктура критически не нарушалась», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

9 июля сильный ливень обрушился на часть районов Кубани. В Сочи, а также в Анапе закрыли все пляжи. В ночь на 10 июля в Адлере выпало не менее 100 миллиметров осадков. В Сочи также выпал град размером с яйцо.