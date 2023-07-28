Путин пообещал ЦАР поддержку России

Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать ЦАР

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой заявил, что Москва продолжит поддерживать ЦАР. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик выразил сожаление, что на сегодняшний день торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества. Однако, по его словам, Россия настроена на выправление этой ситуации.

«Серьезный потенциал видится на таких направлениях как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования и сельхозтехники», — сказал российский лидер.

28 июля участники саммита Россия — Африка согласовали и приняли декларацию, в которой содержится план совместных действий до 2026 года и ряд значимых многосторонних документов в области международной информационной безопасности. Об этом объявил президент России Владимир Путин в итоговом выступлении пленарного заседания саммита.