Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:25, 28 июля 2023Мир

Путин сообщил о подписании общей декларации саммита Россия — Африка

Путин: участники саммита Россия — Африка приняли совместную декларацию

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Участники саммита Россия — Африка согласовали и приняли декларацию, в которой содержится план совместных действий до 2026 года и ряд значимых многосторонних документов в области международной информационной безопасности. Об этом объявил президент России Владимир Путин в итоговом выступлении пленарного заседания саммита, сообщает ТАСС.

«Подготовлена и согласована основная декларация второго саммита "Россия-Африка" и ряд тематических деклараций: о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, к принятию готов и план действий форума партнерства "Россия — Африка" на период 2023-2026 годы. Если, уважаемые коллеги, ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми», — объявил российский лидер.

Ранее Путин в ходе саммита заявил, что США, Североатлантический альянс и Украина отказываются от переговоров с Россией. Глава государства отметил, что Москва не может навязывать другим блокам и странам свою волю в отношении переговоров. Также Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к переговорному процессу.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после ракетных ударов Украины

    Появилась возможность стать соседом Николь Кидман

    Путин сообщил о подписании общей декларации саммита Россия — Африка

    Пассажиры устроили погром с мусором в самолете и возмутили пользователей сети

    Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

    Роскомнадзор предупредил россиян о рассылке фейковых писем от имени ведомства

    СК поручил проверить ситуацию со сносом в Москве памятника павшим в войне

    Пьяная женщина заснула в неудобной позе и едва не лишилась ноги

    Возлюбленная Тимати показала тело в откровенном наряде и вызвала споры в сети

    В «войне чипов» появится новый участник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости