Путин сообщил о подписании общей декларации саммита Россия — Африка

Путин: участники саммита Россия — Африка приняли совместную декларацию

Участники саммита Россия — Африка согласовали и приняли декларацию, в которой содержится план совместных действий до 2026 года и ряд значимых многосторонних документов в области международной информационной безопасности. Об этом объявил президент России Владимир Путин в итоговом выступлении пленарного заседания саммита, сообщает ТАСС.

«Подготовлена и согласована основная декларация второго саммита "Россия-Африка" и ряд тематических деклараций: о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, к принятию готов и план действий форума партнерства "Россия — Африка" на период 2023-2026 годы. Если, уважаемые коллеги, ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми», — объявил российский лидер.

Ранее Путин в ходе саммита заявил, что США, Североатлантический альянс и Украина отказываются от переговоров с Россией. Глава государства отметил, что Москва не может навязывать другим блокам и странам свою волю в отношении переговоров. Также Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к переговорному процессу.