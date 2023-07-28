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11:14, 28 июля 2023Забота о себе

Названы способы перестать ссориться из-за денег

Коуч Кондрашева: вместо упреков партнера в отсутствии денег стоит его поддержать

Вместо критики и упреков партнера в отсутствии денег стоит поддержать его в кризисные времена, посоветовала коуч по сексу и отношениям, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Кондрашева. Советы, помогающие перестать ссориться с избранником из-за финансовых проблем, она дала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Кондрашевой, отсутствие денег — одна из самых распространенных причин скандалов в семье. Однако от такой стратегии решения проблем стоит отказаться, потому что деструктивная критика никогда не идет на пользу отношениям. Более того, подобное поведение приводит к комплексам и неуверенности в себе, но не мотивирует на поиск способов увеличить доход.

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Также важно помнить, что в любых отношениях нельзя перекладывать ответственность за себя и свою жизнь на близких людей, подчеркнула специалистка. Если одному из партнеров не нравится уровень дохода другого, вместо упреков лучше сфокусироваться на себе и попробовать найти выход из кризисной ситуации, например, тоже устроиться на работу.

Единственное хорошо работающее правило в отношениях — вдохновлять партнера исключительно своим примером. Когда один из супругов видит, как второй прокачивается и развивается, у него возникает лишь одно желание — тоже перейти на новый уровень

Елена Кондрашевакоуч по сексу и отношениям

При этом, по мнению коуча, очень важно не упрекать, а психологически поддерживать партнера, если у него возникли финансовые трудности. «Не нужно просто выдавливать из себя стандартное: "У тебя все получится", особенно если на самом деле вы так не считаете. Необходимо "подсветить" все сильные стороны любимого человека, которые помогут найти ему новые возможные векторы развития заработка. Это гораздо полезнее для отношений, чем ссоры и упреки», — подытожила Кондрашева.

Ранее психолог Мария Данина назвала признаки желающего разорвать отношения партнера. Она назвала первым и наиболее очевидным признаком грядущего расставания изменившееся поведение избранника.

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    Наталья Обрядина
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