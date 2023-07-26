Психолог назвала признаки поведения желающего разорвать отношения партнера

Психолог Данина: желающего разорвать отношения партнера выдает изменившееся поведение

Основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Мария Данина считает, что партнера, желающего разорвать отношения, выдает поведение. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Психолог назвала первым и наиболее очевидным признаком грядущего расставания изменившееся поведение партнера. Также следует обратить внимание на его внезапную отстраненность и невнимательность к деталям, которые раньше казались важными.

Еще один признак — изменение поведения в социальных сетях. Социальные сети — это зеркало, отражающее личную жизнь. Если партнер начинает удалять совместные фотографии — это настораживающий сигнал Мария Данина психолог

Собеседница «Ленты.рпу» советует наблюдать, как партнер относится к своему личному пространству. Если он начинает проводить больше времени в одиночестве или вдруг решает развивать новые интересы, которые исключают вас, это тоже должно вызывать тревогу.

Конфликты, несмотря на всю свою неприятность, — неотъемлемая часть здоровых отношений. Они позволяют выразить свои чувства и найти компромиссы. Если ваш партнер начинает избегать споров, это может быть не признаком развития и зрелости, а отражением того, что ему уже не так важно улаживать разногласия в паре Мария Данина психолог

По словам Даниной, следует насторожиться, если партнер становится менее открытым на эмоциональном уровне. Например, человек кажется обеспокоенным, но не хочет это обсуждать.

По словам психолога, все эти признаки могут свидетельствовать не только о том, что партнер хочет уйти. Они могут также указывать на другие проблемы в жизни человека: например, стресс на работе, личные трудности или даже проблемы со здоровьем. Прежде чем делать выводы, важно провести открытый и честный разговор. Если пара не может решить проблему самостоятельно, ей следует обратиться к семейному психотерапевту, заключила Данина.

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