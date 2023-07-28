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21:16, 28 июля 2023Мир

В США заявили о начале развала украинской армии

Полковник США Макгрегор: армия Украины начала разваливаться под ударами россиян

Фото: Reuters

Украинская армия разваливается под натиском российских сил. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «начинают таять». «Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное», — сказал Макгрегор, добавив, что «все украинские больницы заполнены».

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ВСУ разгоняют свое наступление, перебросив к линии фронта обученные части. Утверждается, что с начала наступления в июне Украина держала свои наиболее подготовленные подразделения в резерве.

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    Марина Совина
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