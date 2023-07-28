Полковник США Макгрегор: армия Украины начала разваливаться под ударами россиян

Украинская армия разваливается под натиском российских сил. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «начинают таять». «Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное», — сказал Макгрегор, добавив, что «все украинские больницы заполнены».

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ВСУ разгоняют свое наступление, перебросив к линии фронта обученные части. Утверждается, что с начала наступления в июне Украина держала свои наиболее подготовленные подразделения в резерве.