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19:01, 27 июля 2023Бывший СССР

В США заявили о разгоняющемся наступлении Украины

CNN: Украина разгоняет наступление, перебросив обученные части на линию фронта

Фото: Andrew Harnik / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разгоняют свое наступление, перебросив к линии фронта обученные части, говорится в материале американского телеканала CNN.

Утверждается, что с начала наступления в июне Украина держала свои наиболее подготовленные подразделения в резерве. Сейчас, по словам неназванного чиновника США, эти части переброшены на линию фронта. Однако они сталкиваются с хорошо подготовленной обороной России.

«Украине не хватает превосходства в воздухе, поэтому ее войска подвергаются частым ударам российских самолетов», — заявили американские журналисты, также указав на минные поля, траншеи и противотанковые заграждения, выстроенные Российской армией и мешающие продвижению ВСУ.

Ранее командир украинского 78-го полка специального назначения с позывным Султан заявил, что ВСУ тайно задействовали резервы в ходе наступления на южном участке фронта.

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    Алевтина Запольская
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