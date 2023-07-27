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12:13, 27 июля 2023Бывший СССР

Украина тайно задействовала резервы для наступления на юге

Financial Times: командир ВСУ заявил о тайном задействовании резервов в наступлении на юге

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) тайно задействовали резервы в ходе наступления на южном участке фронта, заявил командир украинского 78-го полка специального назначения с позывным Султан. Его слова приводит британская газета Financial Times.

«Часть резервов была тайно задействована на юге», — сказал он, слова командира спецназа ВСУ подтвердили и ряд других военных, не пожелавших раскрыть свою личность.

Они также рассказали британскому изданию, что в первые дни наступления в рядах ВСУ царил хаос. Украинские подразделения открывали дружественный огонь, а их атаки перерастали в спасательные операции после встречи с российскими вертолетами и минными заграждениями.

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    Алевтина Запольская
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