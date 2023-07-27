На Украине рассказали о хаосе в войсках в первые дни контрнаступления

FT: ВСУ заявили о царившем в их рядах хаосе в первые дни контрнаступления

В первые дни контрнаступления в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) царил хаос. Об этом в разговоре с Financial Times (FT) рассказали военнослужащие страны.

«Военные описали "хаос" в первые дни операции: инциденты с дружественным огнем и атаки, которые быстро перерастали в спасательные операции после того, как были остановлены минными полями, противотанковыми ракетами и российскими вертолетами Ка-52», — сказано в материале.

Двое солдат, которые принимали участие в ранних операциях, заявили, что сопротивление со стороны российских войск оказалось более жестким, чем ожидалось. Из-за этого ВСУ потеряли западное инженерное оборудование и боевые машины Bradley.

Также утверждается, что многие неопытные украинские военные оказались не готовы к сложному штурму, несмотря на обучение, которое они прошли на Западе.

Ранее сообщалось, что в ходе контрнаступления Украина лишилась почти пятой части снаряжения НАТО, поставленного для проведения операции. Об этом FT рассказали западные и украинские чиновники.